CALCIO – TANTI GOAL E SPETTACOLO NEL DERBY TRA SAN SEVERO E MARACANÀ

Finisce 8-2 per il San Severo contro il Maracanà, neonata società cittadina che ambisce a recitare un ruolo da protagonista nel suo campionato di appartenenza ed oggi l’ha dimostrato con una prestazione all’altezza dei suoi obiettivi.

Bene i ragazzi del tecnico Criscuolo che hanno tenuto sempre il pallino del gioco ed hanno subito impresso grande intensità e buone trame di gioco.

Buona anche la tenuta fisica della squadra, infatti i carichi di lavoro della preparazione che terminava oggi si sono fatti sentire solo negli ultimi minuti.

Da martedì inizierà la settimana tipo per i ragazzi giallogranata in vista del primo impegno ufficiale di coppa Italia domenica 20 in casa contro il San Marco.

IL TABELLINO: SAN SEVERO – MARACANA’ 8-2

Reti: pt 4′ Guida SS, 7′ Nicodemo SS, 12′ Nardella rig. MA, 25′ Nicodemo SS; st 5′ Calvanico SS, 14′ Villani G. SS, 16′ Nicodemo SS, 28′ Calvanico SS, 31′ Galullo MA, 35′ Calvanico SS.

SAN SEVERO (3-5-2): De Luca (22’st Carella); Di Fraia (1’st Anzalone), Visani (22’st Romagnoli), Battimelli (10’st Iacoviello); D’Ambrosio (1’st Villani G.), Feltre (22’st Potenza), Lamatrice (22’st Iascone), Palermo(22’st Niro, 35’st Cakoni), Guida (1’st Tomaccio); De Vivo (1’st Calvanico), Nicodemo (22’st Villani A., 35’st Bisceglie).

All. Vincenzo Criscuolo.

AT SAN SEVERO CALCIO ( ufficio stampa)