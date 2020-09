CAMPOMARINO LIDO – ASS. GEPA, I SERVIZI ANTI COVID-19

Servizio Safety Anti Covid 19 dagli operatori dell’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV

L’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV .Nella persona del Presidente Provinciale Sig. TOSIANI NICOLA e il Direttore della Società Salvamento Molise Sig. Fratangelo Nicola viene stipulata una regolare convenzione di partenariato fra le due parti .Spiagge sicure 2020 ,la convenzione stipulata vede impegnata associazioni G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV, a svolgere servizio Safety Anti Covid 19 nei weekend con 4 unità sulle spiagge libere di Campomarino. Naturalmente il compito degli operatori Safety G.E.P.A era di far rispettare ordinarnza balneare n.01/2020 cioè che nelle spiagge libere anti covid 19 , i bagnanti rispettavano ordinanza con il distanzia mento sociale,di far rispettare la normativa che i cani anche se tenuti a quinzaglio non potevano stare in spiaggia anti covid 19 ,era solo consentito a cani di salvataggio, e cani guida per i non vedenti .Il nostro servizio era un servizio d’informazione,e supporto hai bagni della società del Salvamento Molise.Il nostro servizio iniziava in data 15 giugno 2020,e durato 3 mesi, termina in data 13 Settembre 2020 .Abbiamo svolto un servizio con difficoltà, visto che la gente all’inizio non era abituata ad una spiaggia anti covid 19 con i paletti per il distanziamento sociale, un vialetto che portava in spiaggia con 3 piazzole di n.10 posti per diversamenti abili. E stato un impegno duro a far rispettare le normative, ma c’è l’abbiamo fatta con tanto impegno e volontà da parte degli operatori dell’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV. Hanno messo da parte i propri impegni di lavoro, famigliare ecc per garantire la sicurezza sulle 4 spiagge libere a Campomarino tra il lido Mare Chiaro e Nettuno vi erano le due postazioni ,poi un altra tra il lido Lucio,e altra tra il lido Rizzo .Naturalmente ogni torreta avveva il bagnino della Società Salvamento Molise noi come operatore Safety, più defibrillatore (DAE) di proprietà del Salvamento Molise.Abbiamo visuto una bellissima esperienza.Ringrazio tutti i volontari dell’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV che hanno svolto servizio :