SAN SEVERO – PUZZA DI FUMO IN CITTÀ, LA POLIZIA LOCALE PERLUSTRA LA ZONA NORD. BRUCIATI RESIDUI DI POMODORI

❌❌AGGIORNAMENTI❌❌

A seguito di segnalazioni e preoccupazioni pervenute da concittadini circa la presenza di una coltre fuomogena che da ieri sera ha avvolto la Città, il Comando di Polizia Locale ha effettuato una perlustrazione dell’area a Nord del territorio per verificare la presenza di incendi.

Durante le attività di controllo è stato accertata un’attività di abbruciamento di diversi cumuli di residui vegetali derivanti da una piantagione di pomodoro.

Il vento da Nord che ha caratterizzato la giornata di ieri ha spinto i fumi verso il centro abitato provocando un allarme tra i cittadini comprensibile ma non fondato.

Difatti, le verifiche eseguite in logo dagli agenti del Comando di Polizia Locale hanno escluso, all’interno dei cumuli incendiati, la presenza di materiali tossici e pericolosi per la salute pubblica.

A tal riguardo, si precisa che nonostante trattasi di una pratica agricola consentita dal Testo Unico Ambientale ci saranno ulteriori attività di verifica da parte della polizia locale.

Pertanto, si ribadisce la massima attenzione ai temi ambientali per mezzo di un controllo costante operato dalla Polizia Locale e dalle altre Forze dell’Ordine così come confermato anche dagli ottimi risultati ottenuti dalle ultime operazioni concluse dalla Polizia Locale e dalla Procura della Repubblica di Foggia.