SAN SEVERO – SCUOLA CALCIO FEMMINILE E SCUOLA PORTIERI. Prosegue il progetto della SCUOLA CALCIO FEMMINILE della Gioventù Calcio

SCUOLA CALCIO FEMMINILE E SCUOLA PORTIERI

Prosegue il progetto della SCUOLA CALCIO FEMMINILE della Gioventù Calcio San Severo. La prima e unica società ad avviare il progetto del calcio in rosa, riparte questa avventura inerente lo sport calcio dedicato esclusivamente alle bambine e alle ragazze di età compresa fra i 5 e i 14 anni di età (nate dal 2006 al 2015).

Il nostro obiettivo è formare delle ragazze a livello umano, educativo e sportivo e metterle nelle condizioni di poter praticare lo sport ed il calcio come la loro passione. L’attività calcistica femminile è in forte espansione in tutta Italia, ma sono attualmente ancora pochi i poli in cui il calcio femminile è veramente avviato. Soprattutto in una zona come San Severo e dintorni, dove il calcio è visto solo come sport prettamente maschile, NOI GIOVENTU volgiamo dare un opportunità e soprattutto tirare fuori la calciatrice che si trova in ognuno di voi! Sono molte le bambine che praticano di nascosto questo sport, pertanto gli i nostri sforzi sono rivolti a rafforzare l’ ambiente Femminile rendendolo un domani un settore specializzato dove le ragazze possano avere nel mondo del calcio pari opportunità rispetto ai loro coetanei.

Durante l’attività le bambine sono suddivise in gruppi/squadre secondo età e in numero congruo al rapporto istruttore/allieva, secondo il regolamento FIGC sul COVID, che garantisca degli standard elevati di qualità e sicurezza, e sono seguite costantemente nel corso della settimana dai Responsabili tecnici e organizzativi e da almeno un preparatore coordinativo.

Gli allenamenti si svolgono all’aperto nei periodi più caldi, per poi spostarci in palestra quando il clima sarà più rigido. C’è la possibilità di partecipare ad un periodo di prova nel quale potete constatare se questo sport fa per voi, vi verrà fornito di tutto il materiale tecnico necessario allo svolgimento delle esercitazioni.

Ma da questa stagione la Gioventù ha avviato un’altra importante novità, la Scuola dei Portieri!

Da questa stagione, la programmazione e la crescita continua dei nostri obiettivi ci ha portato ad avviare la specializzazione di questo ruolo, molto spesso trascurata nelle scuole calcio.

In una squadra di calcio si comincia sempre dal portiere.. e noi ri-cominciamo da un PORTIERONE. Siamo felici di annunciare che dalla prossima stagione La GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO del presidente De Lallo avrà la scuola dei portieri diretta dal più grande portiere di calcio a 5 che San Severo e Provincia abbiano mai avuto… siamo felici di annunciare MATTEO SCIMENES. Una grandissima carriera ed un curriculum eccezionale che non ha bisogno di presentazioni!

La cura la crescita e la preparazione dei portieri della GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO sarà affidata a lui e siamo sicuri che è in buone mani anzi in buoni guantoni!

Gli allenamenti si svolgeranno il Lunedi, Mercoledi e Venerdi presso il campo sportivo Ricciardelli a partire dalle ore 18.30 per tutti i bambini nati dal 2004 al 2012.

Per ulteriori info RINALDO 389 0017756, LUIGI 340 6663908, VINCENZO 349 575797.