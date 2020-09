SAN SEVERO – SI E’ SPENTO FRANCO BUSINI, STORICO TECNICO DI TELE RADIO SAN SEVERO

Ci ha lasciati ieri ed ha lasciato questo mondo terreno l’amico FRANCO BUSINI, una delle persone più conosciute della nostra città.

Franco si è spento al San Giacomo di Torremaggiore nel pomeriggio di domenica 13 settembre, circondato dall’affetto della sua famiglia, dopo una lunga malattia.

Franco è stato, a modo suo, uno dei protagonisti della storia recente di questa città. Le sue immagini, le sue riprese hanno raccontato alla città i momenti più importanti di San Severo dalla seconda metà degli anni settanta sino a pochi anni fa. Busini è stato il tecnico storico di TELE RADIO SAN SEVERO sin dalla sua fondazione nel lontanissimo 1976. Per almeno trenta anni è stato l’unico tecnico a lavorare in pinta stabile nella seguitissima tivvù locale, prima con VITO NACCI e poi con BENITO MUNDI, che ora ha raggiunto da qualche parte.

Chi scrive ci ha lavorato a lungo assieme. Dal 1981 – io di anni ne avevo pochini allora, ero ancora minorenne – sino al 2007, con una piccola interruzione tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta. Con Franco abbiamo realizzato prodotti giornalistici che possiamo definire d’eccellenza. Ci siamo battuti come leoni contro i più potenti mezzi televisivi provinciali e regionali, confezionando in particolare il TELEGIORNALE che era seguitissimo.

Ebbene, Franco è stato il protagonista assoluto della nostra televisione. La sua telecamera, l’amore per il lavoro, la volontà di raccontare attraverso i riflessi filmati quanto accadeva in città e non solo, saranno ricordati a lungo. La televisione, TELE RADIO SAN SEVERO, era la sua casa ed ha contribuito a renderla la casa di tutti, un momento irrinunciabile della vita quotidiana di tanti sanseveresi che si sintonizzavano sul canale 23 UHF di allora. Siamo stati assieme nella sede originaria di Vico Fabbri, poi in Via Torremaggiore, quindi nella doppia sede di Via Salza.

Caro Franco, ti ho sentito solo pochi mesi fa e ti ho salutato in quella circostanza per l’ultima volta. Ti saluto oggi – idealmente – davvero con affetto. Tanto affetto. Abbiano trascorso tanto tempo insieme, lavorando gomito a gomito, in piena sinergia, a volte anche confrontandoci con pensieri diversi, ma sempre nel rispetto dei ruoli e tenendo presente la nostra mission principale. INFORMARE.

Ciao Franco.

I funerali avranno luogo martedì mattina 15 settembre alle ore 11,00 preso la chiesa di San Severino. Alla famiglia le più sentite condoglianze ed un fraterno abbraccio.

Michele Princigallo, già capo redattore e direttore di Tele Radio San Severo, oggi addetto stampa del Comune di San Severo.