FOGGIA – IN VIA ACQUAVIVA LA POLIZIA SVENTA FURTO DI AUTO

Nella giornata del 14 settembre u.s., Agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Foggia, intorno alle ore 2:00 hanno sventato un furto di auto, infatti, transitando in Via V. Acquaviva hanno udito un urlo e osservando meglio hanno sorpreso due giovani sul marciapiede che si nascondevano dietro le auto parcheggiate.

I due, alla vista dei poliziotti sono scappati in diverse direzioni a bordo di scooter, salendo sui marciapiedi in contromano e facendo perdere le loro tracce.

Da un controllo più approfondito gli Agenti hanno rinvenuto sia l’autovettura che presentava segni di effrazione sullo sportello lato guida, che un cacciavite abbandonato dai due malfattori proprio nel punto in cui hanno iniziato la fuga.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del tentato furto.