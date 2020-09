Kamna vince la 16^ tappa del Tour de France, Roglic sempre in giallo

VILLARD DE LANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lennard Kamna si è aggiudicato la sedicesima tappa del Tour de France 2020 da La Tour du Pin a Villard de Lans di 164 chilometri. Una frazione ricca di asperità, seppur nessuna di queste di eccessiva difficoltà, che sorride così al corridore tedesco della Bora-Hansgrohe, protagonista di un allungo nel finale che gli vale il successo di giornata, ottenuto staccando Richard Carapaz nel tratto finale del Montee de Saint Nizier du-Moucherotte. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) difende agevolmente la maglia gialla e resta invariato il distacco nei confronti dell’altro sloveno Tadej Pogacar: per lo scalatore dell’Uae Emirates sono 40″ i secondi da recuperare in classifica generale; resta in terza posizione Rigoberto Uran. Domani in programma la 17esima tappa dell’edizione numero 107 della Grande Boucle, la Grenoble-Meribel Col de la Loze. Due le ascese di giornata, ma entrambe di Hors Categorie: prima il Col de la Madeleine, quindi la salita finale fino al traguardo posto in quota. Sarà senz’altro una delle ultime opportunità per assistere a degli scossoni nella lotta tra i big.

(ITALPRESS).