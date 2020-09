LUCERA – Il grande cuore dei lucerini di Confagricoltura Foggia

Non si ferma la solidarietà di Lucera. Oggi i rappresentanti dell’Ufficio zona di Lucera di Confagricoltura Foggia, Presidente dell’Ufficio zona Dott. Antonio De Luca, del Presidente provinciale Dott. Filippo Schiavone e del responsabile dell’Ufficio Massimo Del Mastro, con fondi raccolti da Consiglieri ed associati, hanno donato all’Ospedale Lastaria di Lucera suppellettili utili al completamento dell’arredo del reparto di Lungodegenza.

Il Dirigente del nosocomio Dott. Massimo Zanasi, alla presenza del responsabile del reparto di Lungodegenza Dott. Luigi Ariano, ha espresso un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio e agli associati dell’Ufficio zona di Lucera di Confagricoltura, per la grande sensibilità mostrata e aggiunge “dopo tanti anni di servizio, non ho mai visto una collettività mostrare, in questa come in alte occasioni, così tanta solidarietà per un servizio pubblico”.

Ringrazio l’intero Consiglio dell’Ufficio zona di Confagricoltura Foggia e tutti gli associati.