MANFREDONIA – Tridente Next e la Lega Navale Italiana – Sez. di Vieste si aggiudicano l’edizione 2020 della Regata del Gargano – Pizzomunno Cup

Tridente Next e la Lega Navale Italiana – Sez. di Vieste si aggiudicano l’edizione 2020 della Regata del Gargano – Pizzomunno Cup.

Si è conclusa la XXVIII edizione della Pizzomunno Cup, regata velica d’altura che ha visto la partecipazione di 25 imbarcazioni.

Si è tenuta come di consueto in due giorni, sabato 12 Settembre regata Manfredonia Vieste e Domenica 13 Vieste Manfredonia.

Il presidente della Lega Navale Italiana – Sez. di Manfredonia, circolo organizzatore, Prof. Luigi Olivieri “Consapevoli delle misure restrittive di mobilità e socialità legate all’emergenza epidemiologica, abbiamo implementato tutti i relativi protocolli in sinergia con la Federazione Italiana Vela – ottava zona. In un clima decisamente estivo, nelle due giornate di gara hanno trionfato la sportività e la passione per la vela, indiscutibile mezzo di promozione del nostro territorio ed in particolar modo del Gargano”.

Roberto Centonza, Consigliere agli Sport della Lega Navale Italiana – Sez. di Manfredonia, è soddisfatto per il significativo numero di imbarcazioni iscritte e per l’intera manifestazione “A nome di tutto il Comitato Organizzatore, ringrazio gli armatori, i regatanti, le autorità, i partner ed i numerosi sostenitori. Siamo già al lavoro per la XV edizione del campionato invernale di vela d’altura, che avrà inizio a metà Ottobre prossimo”.



Questi i vincitori delle categorie, gli armatori ed i circoli di appartenenza:



Orc Overall:

Tridente Next – Francesco Manfredonia – LNI Vieste

Verve Camer – Giuseppe Greco – C. V. Le Sirenè

L’ottavo peccato – Paolo Romanelli – LNI Trani





Libera:

Thalita – Gianluca Fischetto – LNI Brindisi

Ghiro – Vincenzo Caiaffa – C. V. Bari

Giorgio I – Vincenzo Lapomarda – Team Vieste Sailing







I due premi più prestigiosi:

Trofeo challenge Pizzomunno Cup assegnato al circolo dell’imbarcazione prima classificata in tempo compensato ORC overall è andato alla Lega Navale Italiana – Sez. di Vieste grazie a Tridente Next.



Trofeo challenge Adolfo Frattarolo assegnato al circolo con le due imbarcazioni che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nei due giorni di gara è andato alla

Lega Navale Italiana – Sez. di Vieste grazie a Tridente Next e Rats on fire.