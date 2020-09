TORREMAGGIORE – LEONARDO DE VITA NOMINATO RESPONSABILE DEGLI ENTI LOCALI NEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI FRATELLI D’ITALIA FOGGIA

Il Dott. Leonardo De Vita, è stato nominato a componente del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia con l’incarico di RESPONSABILE DEGLI ENTI LOCALI. La nomina è arrivata direttamente da parte dell’avvocato Giandonato La Salandra e dell’onorevole FDI Franco Di Giuseppe, coordinatori di Fratelli d’Italia per la provincia di Foggia.

Stimato professionista, uomo di grande etica e di grande esperienza politica, Leonardo De Vita, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-amministrativo. Ha perfezionato la sua formazione professionale, completando un seminario di studi presso l’Università “L. Bocconi” di Milano e ha conseguito un Master in Manager Sanitario presso la Scuola P.A. DAMS di Lucca. Ha svolto numerosi incarichi dirigenziali tra i quali quello di Direttore Amministrativo con incarico di Coordinatore delle Direzioni amministrative dei tre presidi ospedalieri dell’Azienda U.S.L. FG\1. Ha predisposto numerosi Regolamenti su “Attività libero professionale intra–muraria, consulenze e consulti” organizzazione e funzionamento delle Direzioni Amministrative e Direzioni mediche dei presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia. Ha partecipato, inoltre, anche alla predisposizione della tecnostruttura generale dell’Azienda U.S.L. FG/1 di San Severo.

È stato da sempre impegnato nella politica, nel sociale e nel mondo cattolico di Torremaggiore e della provincia di Foggia. Dall’anno 1969 all’anno 1974 responsabile giovanile dell’Azione Cattolica Italiana e componente della FUCI; viene nominato Commissario del Movimento Giovanile della D.C. di Torremaggiore dal Prof. On.le Renato Dell’Andro e poi responsabile dello stesso fino al 1978. Negli anni dal 1976 al 1990 ricopre l’incarico di Consigliere comunale. Nel 2005 entra nel PDL e ne diventa, poi, anche vice coordinatore provinciale fino al 2012. Nel 2008 è stato anche candidato alla Camera dei Deputati per il collegio Puglia. Nel 2019 è candidato Sindaco per la coalizione di centrodestra ed è attualmente consigliere comunale per Fratelli d’Italia.

Una nomina che conferma il grande processo di crescita del gruppo di Fratelli d’Italia locale, iniziato già dalle scorse elezioni amministrative, che va di pari passo con il percorso di crescita del Partito a livello nazionale e che continuerà anche negli anni a venire.