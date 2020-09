MARGHERITA DI SAVOIA – APPROVATO L’ESONERO DEL PAGAMENTO COSAP, UN PROVVEDIMENTO DELL’A.C. PER AGEVOLARE I COMMERCIANTI SALINARI

Lo scorso 10 settembre il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia ha deliberato un importante provvedimento a vantaggio delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico in regime permanente.

Questa iniziativa ha inteso favorire in particolar modo i titolari di attività operanti nel settore della ristorazione, dotati di dehors permanenti, tramite esonero del pagamento delle due rate scadenti rispettivamente il 31 agosto e il 30 novembre 2020.

Grande soddisfazione per l’adozione del provvedimento è stata espressa dal Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto: «Si tratta di una importante agevolazione che l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere a vantaggio delle categorie imprenditoriali operanti in un territorio a forte vocazione turistica come il nostro: una misura che va ad aggiungersi a tutte le azioni intraprese nel corso dell’anno per supportare i nostri commercianti ed aiutarli ad affrontare gli svantaggi economici derivanti dalla situazione d’emergenza determinata dalla pandemia di Covid-19. Il mio plauso va all’assessore al bilancio Francesca Santobuono e all’intera struttura dei Servizi Economici del Comune per la presentazione del provvedimento, che con grande sensibilità e spirito di collaborazione è stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale».