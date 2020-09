CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – VENERDI’ 18 SETTEMBRE ARRIVA IL GIRO D’ITALIA “ROSA” DI CICLISMO

Castelnuovo della Daunia si prepara al grande evento. Venerdì 18 settembre, alle 9.30, nel piccolo borgo dei Monti Dauni andrà infatti di scena l’apertura della VIII tappa del Giro Rosa 2020, il Giro d’Italia al femminile. Verranno presentate le 144 atlete in gara provenienti da 14 nazioni diverse, prima della partenza prevista per le 12.05, in una piazza Plebiscito versione “total pink”.

Infatti da giorni, la comunità e le attività commerciali stanno colorando le vie del borgo di rosa tra drappi, fioriere, striscioni e quant’altro possa richiamare i colori del giro più famoso d’Italia, per accogliere nel migliore dei modi un evento che presenterà al pubblico nazionale (finestra e ampia sintesi su Rai Due, Raisport ed Eurosport) le bellezze del paesino, sede dell’unico centro termale della provincia di Foggia.

Ma la festa inizierà già da giovedì 17 settembre per quella che sarà la “Notte Rosa”. Dalle 19.30, via al concerto della Spendi Spandi Band in Piazza Canelli, per proseguire poi alle 21.30 in via Roma con le note della Big Ball Band e l’allestimento degli stand per gli sponsor dell’evento. Ad arricchire la serata, l’animazione per bambini a cura dell’associazione Pignalandia. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco “G.B.Trotta” grazie anche all’aiuto degli sponsor commerciali locali che permetteranno di colorare e animare per due giorni le vie del paese per un evento unico.