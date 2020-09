Un ordigno è stato fatto esplodere questa notte intorno alle 3.00 in pieno centro a San Severo. Una bomba ha colpito una notissima agenzia immobiliare in via Checchia Rispoli. TECNOCASA, con danni alla vetrina e all’arredo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Al proprietario l’amico di sempre Antonello Bisceglie la nostra assoluta vicinanza ed i forti sensi di affetto e solidarietà.