FOGGIA – J. SPLENDIDO (LEGA): “Per il bene della Puglia e dei Pugliesi, è ora di cambiare e di voltare pagina”

Per il bene della Puglia e dei Pugliesi, è ora di cambiare e di voltare pagina

“Mancano pochissime ore al termine di una campagna elettorale che ha visto la Lega protagonista di una grande stagione di ascolto e di vera vicinanza alle parti sociali, le imprese, gli operatori sanitari, le famiglie, i giovani. In questi mesi ho incontrato tantissimi pugliesi di Capitanata, che sentono la necessità di cambiare. La nostra proposta è orientata ad un cambiamento radicale. Scegliendo il buon governo della Lega, che governa ormai nella quasi totalità delle regioni italiane, i pugliesi possono rimettere al centro il merito, il lavoro e lo sviluppo. È arrivata l’ora di introdurre delle nuove pratiche di efficienza amministrativa e competitività anche in Puglia, senza che ci si scontri ancora con metodi clientelari e con promesse di assunzione a fine legislatura. La Lega, così come già fa in Lombardia, Friuli, Veneto, Abruzzo, Liguria, Sardegna, Calabria, Piemonte, Basilicata, porterà anche in Puglia una lotta senza quartiere alla disoccupazione, incentivi alle imprese, una valorizzazione piena dell’ambiente e delle aree protette in chiave turistica ed uno snellimento della burocrazia regionale, oggi assediata da agenzie e contenitori parassitari”.

Lo dichiara l’avvocato Joseph Splendido, candidato al Consiglio regionale della Regione Puglia per la Lega, dirigente regionale e responsabile del tesseramento del partito in Puglia.

“In questi mesi di campagna elettorale- prosegue il legale salviniano- ho toccato con mano la delusione di tanti cittadini, nelle campagne e nelle imprese agricole del Tavoliere, della Daunia e del Gargano ho ascoltato le istanze di tanti operatori, che denunciano le potenzialità inespresse del nostro made in Italy, dei nostri prodotti agricoli strozzati da prezzi da fame. C’è tanto da fare per la difesa delle nostre eccellenze agroalimentari. Voglio farmi interprete di questo vento di cambiamento che spira in Puglia, sarà mio compito se sarò eletto far sì che il nostro territorio, grazie alla presenza di giovani formati, possa essere attrattivo per quelle aziende che oggi dopo la pandemia, che ha messo a dura prova la globalizzazione, sentono il bisogno di accorciare le loro filiere, tornando in patria, investendo al Sud con nuovi insediamenti”.

Conclude l’avvocato Splendido: “Protezione sociale e cura delle famiglie insieme al rilancio dell’occupazione con interventi decisi a sostegno della liquidità delle imprese sono le vere sfide della nostra regione. Per il bene della Puglia e dei Pugliesi, è ora di cambiare e di voltare pagina. Il voto alla Lega è l’unico voto utile per la Puglia e per la Capitanata”.