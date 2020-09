SAN NICANDRO GARGANICO – “Attaccacuore” inaugura il Muro della tenerezza

E tre!

Attaccacuore, dopo aver segnato il cammino della Gentilezza con l’inaugurazione del primo Muro presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo e del secondo nel quartiere CEP, entrambi nella città di Foggia, approda a San Nicandro Garganico con il primo “Muro della Tenerezza”, interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi.

Il 23 settembre 2020 l’Asp dott. Vincenzo Zaccagnino, azienda che ha nella sua ragion d’essere l’assistenza ai minori, e il Comune di San Nicandro Garganico doneranno alla città una Parete in cui, a qualsiasi ora del giorno e della notte, chiunque potrà appendere indumenti, scarpe e accessori ormai in disuso, puliti e in ottimo stato, debitamente imbustati ed appesi ad una gruccia, in modo da proteggerli dalle intemperie e donarli integri a beneficio di chi ne ha necessità.

L’Avv. Patrizia Lusi, presidente dell’Asp, ha voluto fortemente realizzare un’opera che coinvolga l’intera comunità: “è un Muro gioioso, colorato tipico del mondo giovanile; sarà un’opportunità in più per tutti, un modo semplice ma concreto per attuare il concetto di economia circolare. Ciò che non si usa più, non deve essere buttato, ma se ben conservato, può essere ancora utilizzato da altri bambini e ragazzi”.

Il Comune di San Nicandro nella persona del Sindaco, Costantino Ciavarella, ha sposato subito l’iniziativa perchè la “tenerezza” è un sentimento contagioso e non ci si può sottrarre quando si parla dei bambini: “Per me è un grande onore inaugurare questo Muro, perchè con la sua gioia e allegria induce le persone a compiere gesti nobili praticando quella solidarietà di cui abbiamo tanto bisogno”.

Il “Muro della Tenerezza” verrà inaugurato mercoledì 23 settembre, alle ore 10.30, presso la Galleria Verrino a San Nicandro Garganico, alla presenza di Costantino Ciavarella – Sindaco di San Nicandro Garganico, Costanza di Leo – Assessore ai Servizi Sociali, Patrizia Lusi – Presidente Asp dott. Vincenzo Zaccagnino.

Felici ed orgogliosi di innalzare un altro muro!

