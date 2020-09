SAN SEVERO – REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 2020: L’AFFLUENZA ALLE ORE 19,00

REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 2020: L’AFFLUENZA A SAN SEVERO ALLE ORE 19,00

Seggi regolarmente aperti dalle ore 7,00 nella città di San Severo.

Si vota – come è noto – per il referendum costituzionale e per le elezioni regionali.

Affluenza alle urne.

Ore 19,00 – Referendum costituzionale – votanti 10.710; aventi diritto al voto 41.198; percentuale di affluenza: 25.99%

Ore 19,00 – Elezioni regionali – votanti: 10.711; aventi diritto al voto: 44.928. Percentuale di affluenza: 23.84%.

Alle ultime elezioni regionali nel 2015 – alle ore 19,00 – a San Severo avevano votato 10.845 elettori su 45.918 aventi diritto. Percentuale 23.61%.

Nel 2019 – scorso anno – per le Amministrative – alle ore 19,00 a San Severo avevano votato 21.483 elettori su 45.345 aventi diritto. Percentuale 47,37%

Giova precisare che, sia nel 2015 che nel 2019, si votava solo nella giornata di domenica, mentre quest’anno il voto è esteso anche alla giornata di lunedì 21 settembre 2020.

SAN SEVERO, 20 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo