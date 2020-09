LESINA – CLAMOROSO – LA CITTA’ BOCCIA L’UNICO CANDIDATO SINDACO. TUTTO DA RIFARE! VINCONO L’ASTENSIONE ED IL COMITATO!

❌❌LESINA BOCCIA L’UNICO CANDIDATO SINDACO❌❌

Nella tornata delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, gli elettori di Lesina bocciano l’unico candidato sindaco, appartenente alla Lega, e la lista ad esso collegata. Noi del comitato l’Altra Lesina-iomiastengo, insieme al comitato no quorum, rappresentando alla cittadinanza di Lesina i motivi per i quali non si è riusciti alla presentazione di una seconda lista, attraverso l’invito ad attenersi dal voto alle comunali, abbiamo ottenuto un grandissimo risultato nei confronti di chi già si sentiva seduto sulla casa comunale. Noi del comitato l’Altra Lesina iomiastengo, ringraziamo tutti coloro che col cuore ci hanno sostenuto e che con la testa hanno contribuito a salvare Lesina dal buio più assoluto.