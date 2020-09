SAN SEVERO – Di Tullio (F.I.): “Organizzare quanto prima in città un forum con esperti e tecnici per definire le linee guida per le attività collegate ai vari bonus”

Organizzare quanto prima in città un forum con esperti e tecnici per definire le linee guida per le attività collegate ai vari bonus

“Si legge in questi giorni di milioni di euro in arrivo per la realizzazione di infrastrutture. Tanti sono i bonus che sono annunciati per ristrutturazioni e adeguamenti degli immobili. Bene ma quante di queste attività saranno realizzate nel rispetto dell’ambiente”? È l’interrogativo sollevato dal coordinatore cittadino di San Severo di Forza Italia, Leonardo di Tullio, che pur valutando positivamente l’idea alla base di molte iniziative a sostegno dello sviluppo dei territori esprime preoccupazione per l’assoluta mancanza di principi green a corredo delle iniziative da realizzare.

“Per le ristrutturazioni – spiega Di Tullio – saranno utilizzati materiali riciclati? per l’isolamento termico si useranno materiali biocompatibili? Quale sarà l’impatto ambientale di tutte le infrastrutture che il governo intende finanziare? Forse è il caso di uscire dalla logica della realizzazione ad ogni costo delle opere pubbliche. Questa pandemia non ci ha insegnato niente”? Secondo l’esponente politico il rispetto della natura deve essere il principio guida in tutte le attività che si intendono realizzare in città. I fatti hanno dimostrato che l’impatto dell’uomo sull’ambiente è andato oltre il limite. “Per noi – prosegue il coordinatore Di Tullio -, ma soprattutto per le generazioni che seguiranno abbiano il dovere di fare qualche passo indietro, frenare il consumismo ad ogni costo e il consumo di suolo. Le città devono tornare ad essere verdi in equilibrio con la natura e l’ambiente circostante. Sarebbe opportuno organizzare quanto prima in città un forum con esperti e tecnici per definire le linee guida per le attività collegate ai vari bonus allo scopo di consentire, su base volontaria, di avviare opere di riqualificazione della città nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale”.

Dott. Leonardo Di Tullio

Coordinamento Forza Italia San Severo