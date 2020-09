SAN SEVERO – IL PREMIO AI GIOVANI LAUREATI DURANTE IL COVID-19. LA CERIMONIA AL PARCO BADEN POWELL

IL PREMIO AI GIOVANI LAUREATI DURANTE IL COVID-19. LA CERIMONIA AL PARCO BADEN POWELL

Presso il Parco Baden Powell si è tenuta l’annunciata cerimonia di consegna dei premi – definiti simbolici – agli studenti e alle studentesse che hanno conseguito la laurea durante il periodo della pandemia Covid – 19.

Difatti, il Comune di San Severo, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università, in seguito al protocollo d’intesta siglato tra la Regione Puglia e l’ANCI Puglia, ha aderito all’iniziativa Smart Graduation Day: il progetto, riservato a tutti gli studenti e studentesse che si sono laureati da marzo a luglio scorsi in modalità telematica, causa emergenza Covid – 19, ha previsto la consegna di un premio simbolico ai neolaureati, consistente in un albero con targhetta personalizzata, recante un premio, il nome del partecipante, ed una pergamena.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla P.I. Celeste Iacovino, l’Assessore all’Ambiente Felice Carrabba per il Comune di San Severo e la prof.ssa Marcella Giuliani che ha rappresentato l’Università di Foggia. Una presenza, la sua, assai significativa, dal momento che quasi la metà dei giovani laureati, oltre 30 su 67, hanno conseguito il diploma di laurea presso l’UNI FG. Gli altri ragazzi laureati erano provenienti da atenei di Roma, Pescara, Chieti, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Milano, BOURNEMOUNTH, Macerata, Vercelli, Siena, Ferrara, Pisa, Torino, Trento, Bari, Ancona, Firenze, Parma, Teramo.

Gli alberi che sono stati piantumati manifestano significativamente l’auspicio che i nostri laureati possano piantare radici forti in Puglia e continuare a crescere nei nostri Comuni.

SAN SEVERO, 21 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo