SAN SEVERO – IL SINDACO MIGLIO FIRMA ORDINANZA: LE SCUOLE RIAPRONO IL 28 SETTEMBRE!

OSSERVANZA DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID – 19: IL SINDACO MIGLIO FIRMA ORDINANZA DI POSTICIPO APERTURA SCUOLE AL 28 SETTEMBRE 2020.

Con ordinanza n.143 in data odierna, il Sindaco Francesco Miglio ha posticipato l’apertura delle Scuole di San Severo dal 24 al 28 Settembre 2020.

Il rinvio delle attività didattiche è stato disposto limitatamente agli Istituti scolastici che avevano in programmazione l’inizio dell’anno scolastico in data 24 settembre 2020 e che hanno rappresentato criticità organizzative legate all’emergenza Covid – 19 e alle consultazioni elettorali del 20-21 Settembre 2020.

Il differimento dell’inizio dell’attività didattica è motivato da una serie di problematiche, tra le quali un maggior tempo a disposizione per le operazioni di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione – in osservanza delle disposizioni relative all’emergenza COVID19 -, la mancanza di consegna degli arredi e dei DPI, i lavori ancora in corso.

L’ordinanza di posticipo di inizio di attività scolastiche è destinata agli Istituti scolastici indicati nel dettaglio:

Circolo Didattico “Edmondo De Amicis”;

Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi”;

Circolo Didattico “San Benedetto”;

Istituto Secondario di I grado “Petrarca – Padre Pio”;

Istituto Comprensivo Statale “Zannotti – Fraccacreta”;

Liceo “Enrico Pestalozzi”;

Liceo “Checchia Rispoli – Tondi”;

I.T.E.S. “Fraccacreta”;

IIS “Di Sangro Minuziano Alberti”.

Al fine di garantire la più totale sicurezza per l’inizio delle attività didattiche, è stata conseguentemente consentita un’ulteriore finestra temporale per una migliore gestione della programmata organizzazione logistica, nell’interesse della comunità scolastica.

SAN SEVERO, 21 settembre 2020

