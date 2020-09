PROVINCIA DI FOGGIA – I NOMI DEI NUOVI CONSIGLIERI REGIONALI DI CAPITANATA

Bari sei seggi per il centrosinistra: Francesco Paolicelli, Anita Maurodinoia, Lucia Parchitelli e Domenico De Santis (Pd) Pierluigi Lopalco (Con) Gianni Stea (Popolari con Emiliano). Quattro per il centrodestra: Ignazio Zullo (Fratelli di Italia), Davide Bellomo (Lega) Stefano Lacatena (Forza Italia) e Saverio Tammacco (La Puglia Domani). Per i Cinque Stelle il seggio va ad Antonella Laricchia.