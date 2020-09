Regionali, Meloni “Fdi unico partito cresciuto”

ROMA (ITALPRESS) – “FdI è l’unico partito che è cresciuto in tutte le regioni al voto: siamo passati dal 6% al 19% nelle Marche, in Liguria raddoppiamo, in Toscana siamo al 14% dal 5%, in Puglia noi più la lista Fitto siamo al 20%. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per contribuire a grandi risultati: il centrodestra governa in 15 regioni su 20, abbiamo vinto due collegi delle suppletive e uno con un nostro candidato. Contro tutto e tutti». Lo dice al Corriere della Sera la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

“Noi – aggiunge – abbiamo lottato per vincere ovunque, non certo per partecipare. E’ ovvio che saremmo stati più felici di vincere anche in Toscana e in Puglia, ma abbiamo dovuto combattere contro tutto, con le sfilate del governo che andava a promettere i soldi del Recovery fund se si fosse “votato bene”, mentre in Puglia si mandavano volantini ai malati oncologici e si assumevano persone a tre giorni dal voto… E’ stata una battaglia durissima».

Per Meloni il governo non ne esce più forte: “La maggioranza ha perso un’altra Regione, il M5S si sta riducendo ai minimi termini, il loro vantaggio anche dove hanno vinto è sempre più ridotto. La sinistra ha giocato sulla paura di perdere la Toscana come aveva fatto con l’Emilia-Romagna per far passare come una vittoria l’essersi riconfermata in territori per loro roccaforti storiche. Un giochetto che dura poco però».

