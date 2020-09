SAN SEVERO – METAMORFOSI: AL MAT IL 26 E 27 SETTEMBRE LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2020

Il MAT Museo dell’Alto Tavoliere anche quest’anno aderisce alle GEP (Giornate Europee del Patrimonio), con tre iniziative di rilevanza, coordinate dalla Direttrice del museo di San Severo, Elena Antonacci.

Sabato 26 settembre, nel Chiostro del MAT, sarà offerto lo spettacolo “METAMORFOSI. L’ulivo sacro si racconta” (porta ore 19,00, inizio ore 19,30), con ingresso gratuito e posti in via di esaurimento, ma su prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto del contingentamento e del distanziamento dettati dalle norme anti-Covid. La performance si inserisce quale evento collaterale alla mostra, attualmente in corso al MAT di San Severo, di Giorgio e Silvia Rastelli “MOVIMENTO. Il linguaggio segreto dell’anima” (24 luglio-24 ottobre 2020).

Domenica 27 settembre, dalle ore 10.30 alle 13.30, negli spazi museali del MAT si terranno visite guidate alle collezioni, da quella archeologica alla pinacoteca “Luigi Schingo”, al centro di documentazione “Archivio SPLASH! Andrea Pazienza” e alla nuova area espositiva permanente dedicata al mondo del fumetto “Spazio Fumetto”, nonché alla mostra temporanea “MOVIMENTO. Il linguaggio segreto dell’anima” di Giorgio e Silvia Rastelli. Le visite saranno tenute dalle operatrici del Servizio Civile Universale.

Domenica 27 settembre, dalle ore 18.00 alle 21.00, visita speciale “in poesia” dal titolo “Le metamorfosi nell’antichità: storie di trasformazioni attraverso i reperti archeologici del MAT”. All’interno del percorso archeologico i reperti raffiguranti personaggi mitologici testimoni di mutamenti saranno l’elemento d’ispirazione per alcuni brani tratti dagli immaginifici racconti delle “Metamorfosi” di Ovidio. Le visite saranno tenute dalle operatrici di CIVITA Mostre e Musei, archeologa Gioseana Diomede e dott.ssa Anna Coppola.

Le iniziative, che sono organizzate dall’Assessorato ai Servizi Museali, la cui delega è seguita direttamente dal Sindaco Francesco Miglio e dal MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo nell’ambito delle GEP (Giornate Europee del Patrimonio 2020), hanno l’egida del Mibact-Ministero per i Beni Culturali e Turismo e sono state comprese tra le iniziative ospitate nel sito web del Ministero medesimo.

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid 19, si potrà partecipare alle visite, con ingresso gratuito, solo su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando allo 0882 339613. Le visite avranno inizio alle ore 18.10, 19.10, 20.10, ma il pubblico prenotato sarà accolto nel museo gradualmente alle ore 18.00, 19.00 20.00, perché lo staff del MAT possa attuare le prescrizioni, richieste dalla normativa vigente, che regolamentano l’accesso ai musei ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid. Ai visitatori sarà chiesto di rispettare alcune semplici regole a tutela della sicurezza di tutti i partecipanti

-indossare sempre la mascherina, per tutta la durata della visita

-igienizzare le mani all’inizio della visita, utilizzando il dispenser di gel disinfettante messo a disposizione

-compilare il modulo di autodichiarazione per emergenza COVID-19, disponibile on line e in sede, da consegnare al personale presente

-mantenere la distanza interpersonale di 1,5 metri durante tutta la visita e non allontanarsi dal percorso guidato.

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLE VISITE GUIDATE:

MAT Museo dell’Alto Tavoliere Piazza San Francesco, 48 San Severo (FG) Tel. 0882.339613 Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it Facebook: Mat Museo dell’Alto Tavoliere Twitter: @MATSanSevero Instagram: mat_museo_alto_tavoliere

SAN SEVERO, 22 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo