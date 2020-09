FOGGIA – GLI AUGURI DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE MICHELE EMILIANO

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha espresso gli auguri al rieletto Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “A nome mio personale e della Provincia di Foggia formulo gli auguri di buon lavoro, per il nuovo mandato alla guida della Puglia. Tante sono le sfide che ancora ci attendono, per creare innanzitutto sviluppo ed occupazione per i tanti giovani che sono costretti a cercare il lavoro altrove. Sono certo che al Presidente ed al nuovo Consiglio Regionale non mancheranno l’impegno e la passione per affrontare le criticità che ancora attanagliano la Capitanata e l’intera Puglia”.