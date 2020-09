SAN SEVERO – Importante accordo Sindacati Pensionati-Comune

Importante e significativo accordo sindacale siglato dall’Amministrazione Comunale di San Severo e dal Sindacato unitario dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL. Per l’A.C. l’Assessore alle Politiche Sociali Avv. Simona Venditti, e l’Assessore al Bilancio e Tributi, dott. Mario Marchese.

Premesso che l’A.C. riconosce e favorisce il ruolo importante del Sindacato quale soggetto intermedio a tutela dei pensionati e dei cittadini rappresentati, in data 22 settembre 2020, nella sede del Comune di San Severo, è stato sottoscritto un primo importante accordo sulla riduzione del carico fiscale, sull’attivazione del Segretariato Sociale, sull’invecchiamento attivo, sul potenziamento dell’assistenza domiciliare, sulla creazione di un Centro polivalente decente per gli anziani,sulla rivalutazione degli addizionali comunali senza alcun aumento ed, infine, di prevedere per il prossimo Bilancio Comunale un aumento del capitolo relativo alla spesa sociale, per l’ambiente, e servizi ai pensionati e ai cittadini.

Inoltre si sono impegnati a ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di strutture ricettive necessarie per diversamente abili soli o familiari in difficoltà.

I rappresentanti delle O.O.S.S., nelle persone di Antonio Gravina, per lo SPI-CGIL; Claudio Persiano per la FNP-CISL, ed Ersilia De Finis, per la UIL-UIL, danno atto ed hanno apprezzato la disponibilità, la competenza e professionalità finalizzate alla soluzione delle istanze poste dalle O.O.S.S.

Infine, gli Assessori, in nome e per conto dell’A.C., si sono impegnati a coinvolgere le O.O.S.S. ogni qualvolta saranno affrontati problemi che interessano la categoria dei Pensionati, dei Lavoratori e dei cittadini in generale.

p.lo SPI-CGIL p.la FNP-CISL p.la UILP-UIL

Antonio Gravina Claudio Persiano Ersilia De Finis