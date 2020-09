SAN SEVERO – L’A.C. SALUTA CON SODDISFAZIONE LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO PROMOTORE DELLA COSTITUENDA BCC DI CAPITANATA

Nelle scorse settimane è stata annunciata una notizia importante per il territorio dell’Alta Capitanata. E’ stato costituito, infatti, il comitato promotore della Costituenda BCC di Capitanata, una banca del territorio, composto da un gruppo di imprenditori, commercianti e professionisti del settore.

“A nome dell’intera Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – saluto con soddisfazione l’iniziativa del gruppo promotore che bene si inserisce nel panorama economico della nostra terra con la nascita di un istituto di credito che può essere più vicino alla nostra gente. Negli anni scorsi abbiamo perso importanti punti di riferimento nel settore, mi riferisco agli istituti bancari del territorio che per decenni hanno servito – bene – il nostro territorio ed hanno scandito il percorso di vita di tanti concittadini. La nuova Banca, che mi auguro possa presto diventare realtà, potrà occupare spazi importante e contribuire a diminuire la distanza tra il sistema bancario nazionale e le realtà territoriali. E’ quasi del tutto superfluo ricordare che la forte vocazione territoriale può privilegiare il rapporto personale e diretto con il cittadino – cliente con una notevole velocità dei tempi di risposta soprattutto per un sostegno concreto ai progetti di sviluppo di privati, professionisti, artigiani, agricoltori e PMI, nello spirito di fiducia e reciproca collaborazione che tradizionalmente ispira l’attività delle banche locali. Mi auguro che questa idea possa presto concretizzarsi in realtà e diventare un beneficio aggiunto per la nostra comunità”.

SAN SEVERO, 23 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo