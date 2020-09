SAN SEVERO – RIFLESSIONI IMPORTANTI… Quale progetto? Di N. Michele Campanozzi

Quale progetto?

di N. Michele Campanozzi

Talora sembra di vivere in una realtà virtuale o semivirtuale con delle persone dormienti spesso incapaci di un pensiero e di autonome e responsabili scelte, se non condizionate a quelle propinate dai vari media, social o da quant’altro che sa di improvvisazione. Si pensa spesso al solo presente, e talora è anche giusto sia cosi, un po’ meno di frequente al domani, quasi mai al futuro. Quest’ultimo passo richiederebbe un intelligente sforzo di lungimiranza e di responsabile proiezione su una possibile e necessaria “nuova società” che sappia vivere in una maniera più “adulta” la propria irripetibile esperienza di esistenza. Spesso ci si rivolge quasi sempre alla pancia dell’essere umano, cioè ai suoi bisogni urgenti da soddisfare, dei suoi interessi di parte, dell’eccessivo accumulo di beni magari preziosi ma sempre comunque precari, raramente ci si indirizza alla testa, a proiettarsi cioè un po’ più in là, perché, esaurita la risposta alle domande immediate, resta quello fondamentale del “perché” si ha la necessità di vivere maggiormente un po’ “tutti” meglio per creare “insieme” un contesto di accettabile vivibilità. Il fallimento della politica sta proprio in questa incapacità di “pensare” e allora si va arrancando di qua e di là, ma senza un coerente filo conduttore. Si avrebbe la necessità di una migliore istruzione/formazione dei nostri giovani, di una ricerca scientifica più articolata e diffusa nei vari settori, dell’invenzione di nuovi lavori, di incentivazione di quelli esistenti, di promozione delle competenze e delle qualità, di una più oculata giustizia distributiva, di controllo maggiore dei territori, di una bellezza e di una salute da difendere dalla barbarie della distruzione o dalla presenza di un virus del quale si fa fatica a controllarne e a neutralizzarne sia l’origine che il cammino e mi fermo qui. Un lavoro immane c’è da fare, ma mai si inizia e maggiormente i ritardi accrescono i disagi e allungano i tempi di una redenzione/riscatto di questa nostra umanità. Per chi vuol capire servono unicamente poche parole!