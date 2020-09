SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA PLAUDE AI CONSENSI RICEVUTI DA FRANCESCO SDERLENGA

A due giorni dai risultati delle votazioni, possiamo esprimere piena soddisfazione per la rielezione del presidente Emiliano, una conferma molto importante per la nostra comunità. Dispiace per la mancata elezione di Francesco Sderlenga come consigliere regionale, ma il risultato raggiunto è importante, essendo stato anche il più suffragato tra i candidati di casa nostra. Il consenso dei San Severesi verso il Presidente Emiliano premia il lavoro svolto dal centrosinistra in questi anni e fanno emergere quanto sia importante la figura del sindaco Francesco Miglio. Mentre il centrodestra è ancora alla ricerca di una leader che prenda la coalizione per mano, il centrosinistra può contare su un uomo di valore che, lungi dal tenere comportamenti da ‘sceriffo’, riesce ad amministrare una realtà che tutti sappiamo essere complicata. Abbiamo delle basi solide per iniziare nuovi progetti a lungo termine, ma soprattutto abbiamo un’ identità dove possiamo essere un solido punto di riferimento per i cittadini per i prossimi anni.

Coordinatore di San Severo Democratica

Palmisano Davide