CHIETI – IL TEN.COL DI SAN SEVERO PIETRO D’IMPERIO NUOVO COMANDANTE DEL REPARTO OPERATIVO DEI CARABINIERI

Il tenente colonnello Pietro d’Imperio, 49 anni, originario di San Severo (Foggia), è il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale di Chieti. L’ufficiale, coniugato e padre di due figli, è laureato in Giurisprudenza. Ha assunto il comando teatino la scorsa settimana, arrivato in città da Forlì, dove per tre anni ha diretto il nucleo investigativo della provincia. Per il tenente colonello d’Imperio, Chieti non rappresenta il primo contatto con la terra abruzzese. La sua esperienza professionale in Abruzzo inizia nel 2000, quando assume il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Pescara, rimanendovi per tre anni.

Fonte: chietitoday