FOGGIA – AUMENTO CONTAGI DA COVID-19. IL SINDACO DISPONE LA CHIUSURA DEI CENTRI COMMERCIALI DAL 27 SETTEMBRE

AUMENTO CONTAGI DA COVID-19. A FOGGIA IL SINDACO DISPONE LA CHIUSURA DEI CENTRI COMMERCIALI DAL 27 SETTEMBRE.

A causa della forte diffusione del coronavirus nell’area del capoluogo dauno, il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha disposto, con un’ordinanza, l’obbligo, dal 25 settembre, di indossare sempre la mascherina all’aperto senza vincoli di orario.

Da domenica 27 settembre, inoltre, l’ordinanza stabilisce anche la chiusura al pubblico, nelle giornate domenicali e festive, dei centri commerciali Mongolfiera e GrandApulia.

L’ordinanza è divenuta necessaria dopo il diffondersi, in maniera preoccupante, dei casi positivi. FILCAMS CGIL Foggia, per voce della Segretaria Angela Villani, FISASCAT CISL Foggia con il Segretario Angelo Sgobbo e UILTUCS Foggia con il Segretario Elio Dota, concordano con l’opportunità del provvedimento perché tutto deve essere fatto per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e dalla cittadinanza. Esprimono qualche perplessità sul fatto che si sia disposta la chiusura solo dei centri commerciali suddetti e non degli altri punti vendita particolarmente del settore alimentare.

I Sindacati hanno raccolto le rimostranze degli esercizi commerciali operanti nelle gallerie di Mongolfiera e GrandApulia che potrebbero essere danneggiati, dal punto di vista degli incassi e del volume di affari, da chiusure a macchia di leopardo e non generalizzate. C’è anche viva preoccupazione per le ripercussioni in campo occupazionale che i mancati introiti potrebbero generare.

I segretari concludono osservando che una chiusura totale, nelle domeniche e nei festivi, da sempre auspicata dalle organizzazioni dei lavoratori, garantirebbe minori possibilità di contagio da coronavirus per i/le dipendenti e per l’intera popolazione.

Ci si augura che le Istituzioni collaborino per l’azzeramento delle disparità tra operatori commerciali e per la tutela dei lavoratori e dell’utenza che affolla tutti i punti vendita della città di Foggia.