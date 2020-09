MARGHERITA DI SAVOIA – IL COMMENTO DEL SINDACO LODISPOTOAL SUCCESSO ELETTORALE DI EMILIANO E CARACCIOLO: «UNO STIMOLO PER LAVORARE ANCORA DI PIU’»

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, commenta con soddisfazione l’esito delle elezioni Regionali che hanno visto la riconferma di Michele Emiliano quale Governatore della Puglia: «Vorrei ringraziare – dichiara – tutti coloro che con il proprio voto hanno contribuito a confermare Michele Emiliano come Presidente della Regione e Filippo Caracciolo quale rappresentante del nostro territorio in seno al Consiglio Regionale pugliese unitamente alla new entry Debora Ciliento alla quale rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro. Un successo elettorale netto, che ha smentito le Cassandre della vigilia e giunto a dispetto degli attacchi del centrodestra e persino del fuoco amico di alcuni spezzoni del centrosinistra. I dati dello scrutinio a Margherita di Savoia parlano chiaro ed hanno fatto registrare un successo dalla portata storica che conforta il lavoro svolto dalla nostra maggioranza: sono stati oltre 2600 i voti per il Presidente Emiliano e 1308 le preferenze per il consigliere Filippo Caracciolo, che proprio nel nostro Comune ha ottenuto la percentuale più alta di tutta la Sesta Provincia. L’esito delle elezioni è per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione perché ci consente di proseguire quella sinergia istituzionale che in questi due anni ha prodotto risultati molto importanti a Margherita di Savoia».

L’analisi del sindaco entra poi nel dettaglio del voto: «Il responso delle urne rafforza ancora di più in noi la determinazione nel proseguire il nostro lavoro per Margherita di Savoia e conferma la serietà con cui la nostra amministrazione comunale ha onorato gli impegni presi a suo tempo. Questo sebbene l’ex vice sindaco abbia successivamente fatto una scelta che, alla luce del modesto risultato ottenuto, faccio ancor più fatica a comprendere: probabilmente mal consigliata da qualcuno, si è appiattita sulle posizioni di un centrodestra che non ha portato alcuna proposta concreta per il nostro territorio. Ritengo risibili poi le affermazioni di chi parla di inesistenti “intimidazioni”: sono accuse gravi e diffamatorie, perché questi non sono metodi che ci appartengono, ma evidentemente campate in aria anche perché, dati alla mano, è lampante che non c’era alcun bisogno di utilizzare toni o modi aggressivi. Il successo elettorale di Filippo Caracciolo nel nostro Comune è reso ancora più importante dalla presenza di due candidate locali: se dell’ex vice sindaco ho già parlato, mi congratulo per il buon risultato ottenuto dalla candidata del Partito Democratico Anna Amorosini che, alla sua prima competizione elettorale in assoluto, ha conseguito un riscontro numerico importante».

Il sindaco Lodispoto conclude guardando agli scenari futuri: «Il voto del 20 e 21 settembre premia la nostra amministrazione comunale e dimostra il forte consenso tuttora palpabile nell’elettorato salinaro. Noi andremo avanti nel nostro lavoro quotidiano confortati da questo brillante risultato ma il successo di Michele Emiliano e Filippo Caracciolo non deve diventare il pretesto per indulgere in festeggiamenti che lasciano il tempo che trovano bensì lo stimolo ad operare in sinergia e con sempre maggior impegno nell’interesse della comunità di Margherita di Savoia».