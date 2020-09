SAN SEVERO – BILANCIO ED ALTRO: IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER MARTEDI’ 29 E MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE

BILANCIO ED ALTRO: IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER MARTEDI’ 29 E MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE.

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 09,30 di martedì 29 settembre 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 18,00 di mercoledì 30 settembre 2020 (in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto) per la trattazione del seguente punto:

Annuncio interrogazione a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C. C.;

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 5 del 19.06.2020 e 6 del 29.07.2020;

2. Determinazione dei prezzi di cessione delle aree da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie – art. 14 del D.L. n. 55 del 1983 convertito in L. n. 131 del 26 aprile 1983 ed art. 172 del T.U.E.L. 267/2000. Anno 2020;

3. Conferma e approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2020, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita con Decreto Legislativo n. 360 del 28-09-1998;

4. Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2020;

5. Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2020;

6. Approvazione tariffe TARI anno 2020 – attuazione art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;

7. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2020/2022 ai sensi dell’art. 58 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133;

8. Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

9. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – per il triennio 2020-2022;

10. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

11. Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale, uffici ed attività commerciali da realizzarsi in zona Br3 (art. p28 NTA del PUG) – DITTA: Di Capua Società Agricola a r.l – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 L.R. N. 20/2001;

12. Zona H priva di numerazione progressiva compresa tra la via Apricena e la via Tanaro– Approvazione “Schema di Assetto Preliminare – art. p54.2.1 NTA del PUG – Modalita’ attuative per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

13. Presa d’atto della proposta progettuale per la realizzazione di un complesso aziendale costituito da officina con relativi servizi e parcheggio mezzi, da realizzarsi in agro del Comune di San Severo – su terreno censito in catasto al Foglio 72 p.lle 232-233 ai sensi dell’art. p57 comma 57.7 delle N.T.A. del PUG;

14. Presa d’atto della proposta progettuale per la realizzazione di una stazione di autolavaggio, di un parcheggio automezzi e depositi e tettoia a servizio dell’autolavaggio, in località “Contrada sopra Giuliani” – su terreno censito in catasto al Foglio 101 p.lle 64-65-171-202-203 ai sensi dell’art. p57 comma 57.7 delle N.T.A. del PUG;

SAN SEVERO, 25 settembre 2020

