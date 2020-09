55^ COPPA ITALIA ECCELLENZA PUGLIA 2020/2021 – Fase 1

Programma di recupero del doppio confronto

AT SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS

Andata: domenica 27/09/2020 ore 15:30 CS Ricciardelli (porte chiuse causa COVID)

Ritorno: giovedi 08/10/2020 ore 15:30 Stadio Tonino Parisi

La squadra che passerà il turno giocherà la Fase 2 in programma:

andata giovedi 22/10/2020 e ritorno 05/111/2020.