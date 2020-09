FOGGIA – COVID-19 – IL 28 RIAPRONO LE SCUOLE. TUTTE LE NOVITÀ

L’assessore Claudia Lioia sulla riapertura delle scuole comunali a Foggia

«Il 28 riaprono le scuole comunali dell’infanzia e l’asilo nido. Il Comune di Foggia, in vista dell’inizio dell’anno scolastico ha posto in essere ogni attività necessaria per garantire la sicurezza nel pieno rispetto delle indicazioni dettate per fronteggiare l’emergenza covid. Tutte le educatrici ed il personale didattico hanno frequentato un corso di formazione, tutte le scuole sono state dotate dei presidi di protezione. Sono state nominate altresì per ogni scuola le referenti covid. I bambini sono stati suddivisi in piccoli gruppi stabili con educatrice ed ausiliaria di riferimento. Al fine di evitare le intersezioni sono state momentaneamente sospese le attività laboratoriali con l’auspicio che queste possano essere riprese nel più breve tempo possibile. Ci auguriamo che con l’impegno e la responsabilità nel rispetto delle regole di tutti – educatrici, studenti, personale ausiliario e famiglie già coinvolte col progetto della pedagogia della genitorialità, riusciremo a garantire la continuità scolastica e la necessaria socializzazione, tanto mancata nel lungo periodo di sospensione. Infine e per la prima volta nelle scuole comunali è stato adottato un disciplinare di istituto ed un patto di corresponsabilità. Tale documentazione, unitamente all’autocertificazione dell’assenza di sintomi, di stato febbrile, di pregressi contatti con persone risultate positive al covid-19, sarà consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Foggia, nella sezione dedicata alle scuole dell’infanzia comunali e dell’asilo nido comunale».