SAN SEVERO – IL PD SI CONFERMA PRIMO PARTITO CON IL LAVORO SVOLTO IN A.C.

Il PD si conferma il primo partito di San Severo anche in questa tornata elettorale regionale. Purtroppo dobbiamo registrare una sempre minore affluenza ai seggi visto che è andato a votare poco più del 51% degli aventi diritto, con una diminuzione rispetto alle scorse amministrative di 5000 unità. Ma nonostrante questo dato negativo, dobbiamo registrare un aumento non solo percentuale ma anche in valore assoluto dei voti che gli elettori di San Severo hanno voluto convogliare sul nostro partito.

3169 i voti ricevuti a fronte dei 2538 delle amministrative dello scorso anno con una percentuale che passa al 9,3% al 17,2%.

Ci rendiamo conto che le elezioni non sono equiparabili, ma la crescita numerica a San Severo ci dà la conferma che ci il Partito Democratico è il primo partito a San Severo, in Puglia e in Italia.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto”, ha detto Tommaso Pasqua, coordinatore del PD di San Severo, “soprattutto dell’apporto politico che hanno portato tutti i candidati della lista provinciale del PD e che ci ha fatto ottenere ben 3 rappresentanti regionali della nostra provincia. Ottima l’affermazione del presidente Emiliano che, anche qui a San Severo, ha registrato la prima posizione con il suo 41,78%.”

Dobbiamo ringraziare i cittadini di San Severo che hanno voluto darci un segnale forte e chiaro.

Un grazie particolare a Guido De Rossi che con la sua candidatura ha consento ed apportato un valore aggiunhto al PD della città.

"Questa volta il partito si è presentato compatto e determinato – termina Pasqua – perchè il rischio di consegnare la Puglia alla destra salviniana era veramente dietro l'angolo. Sento il dovere di ringraziare tutti i candidati e i militanti che si sono spesi per questa difficile campagna elettorale che ci ha premiato, ma bisogna anche sottolineare che questo successo è dovuto anche al lavoro che l'Amministrazione Comunale, nella quale il PD è il partito più rappresentato, ha saputomettere in atto in questo primo difficile anno".

Comunicato stampa PD SAN SEVERO