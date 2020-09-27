SAN SEVERO – GENTILEZZA E GRATUITÀ, DUE “TALENTI ” DEL CUORE HANNO IL VOLTO DI ARCANGELA DE VIVO E GENNY DICARLO IN CITTÀ

GENTILEZZA E GRATUITÀ, DUE “TALENTI ” DEL CUORE HANNO IL VOLTO DI ARCANGELA DE VIVO E GENNY DICARLO NELLA CITTÀ DI SAN SEVERO.
ARCANGELA, MEDICO PEDIATRA E AMBASCIATRICE DELLA GENTILEZZA PER IL COMUNE DI SAN SEVERO, FIGURA FORTEMENTE VOLUTA DAL SINDACO FRANCESCO MIGLIO, A SUA VOLTA ASSESSORE ALLA GENTILEZZA, E GENNY, PSICOLOGA E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “UNIVERSO PET TERAPY”, SPECIALIZZATA NELLE ATTIVITÀ ASSISTITE CON GLI ANIMALI:
DALLA LORO AMICIZIA E DALLA SENSIBILITÀ VERSO I PIU PICCOLI, FRAGILI E SVANTAGGIATI DELLA CITTÀ,
È NATO IL PROGETTO ESTIVO “MUSICALMENTE A SPASSO CON I NOSTRI AMICI ANIMALI ” PROGETTO CHE SI CONCLUDE IN QUESTI GIORNI DI SETTEMBRE.
ATTIVITÀ CHE HA COINVOLTO IL COMUNE, CON L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI SIMONA VENDITTI, L’ASSESSORE ALLA CULTURA CELESTE IACOVINO, L’ASSOCIAZIONE UNIVERSO PET TERAPY, ED UN’EQUIPE OPERATIVA (FORMATA DA PSICOLOGI, MEDICI E COADIUTORI).
IL PROGETTO ESTIVO, RIVOLTO ALLE ZONE PERIFERICHE, È STATO REALIZZATO GRAZIE A DUE GRANDI PARROCCHIE DELLA CITTÀ: SAN BERNARDINO E LA SACRA FAMIGLIA.
PIÙ DI 30 RAGAZZI, DAI 3 AI 14 ANNI, HANNO PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE SVOLTE SOPRATTUTTO ALL’APERTO E AL PARCO BADEN POWELL.
MA NON È TUTTO.
L’ATTENZIONE VERSO IL PROSSIMO DI QUESTE DUE AMICHE, PRIMA CHE PROFESSIONISTE, HA MESSO “IN CIRCOLO” AIUTO CONCRETO GIÀ ALCUNI MESI FA: HANNO FATTO NASCERE DURANTE IL LOCK DOWN , DA UN’IDEA DELLA DOTTORESSA PATRIZIA PROCOPIO, UNA PAGINA FACEBOOK (ANCORA ATTIVA): IO TI SONO VICINO.
A TITOLO COMPLETAMENTE GRATUITO HANNO COINVOLTO PIÙ DI 40 PROFESSIONISTI, TRA PSICOLOGI, DERMATOLOGI, NEUROPSICHIATRI INFANTILI, ASSISTENTI SOCIALI, ERBORISTI …PER FORNIRE CONSULENZA, SOSTEGNO TELEFONICO IN UN PERIODO DIFFICILE.
LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ESTIVO, IN UNA DOMENICA DI FINE SETTEMBRE, NON SEGNA LA CHIUSURA DEI PROGETTI DI AIUTO AI PIÙ “DEBOLI” , MA È PIUTTOSTO UNA “STAFFETTA” CHE PORTERÀ AL 13 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA, ALLA QUALE ANCHE IL COMUNE DI SAN SEVERO HA ADERITO… “CONVINTI CHE LA COMUNITÀ SANSEVERESE SI SENSIBILIZZERA’ AD UN COMPORTAMENTO, AD UN MODO DI APPROCCIARSI ALL’ALTRO, DETTATO DALLA GENTILEZZA!” AFFERMA LA DOTTORESSA ARCANGELA DE VIVO.