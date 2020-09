Boccia “Su riforma elettorale Pd è stato chiaro, discussione esaustiva”

CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Sulla riforma elettorale la discussione in Commissione era stata abbastanza esaustiva. Ora dipenderà dal confronto tra le forze politiche di maggioranza, il Pd non deve aggiungere altro”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, oggi a Carini, in provincia di Palermo, a margine di una iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco Giovi Monteleone.

“Nicola Zingaretti – ha aggiunto – è stato piuttosto chiaro, si va avanti e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Poi il Parlamento è sempre sovrano, quindi se la maggioranza è lineare e rispettosa degli impegni assunti con il Pd si va avanti su quella strada. Altrimenti, sulla Legge Elettorale più consenso si trova in Parlamento meglio è per tutti”.

Il ministro è poi intervenuto sull’allenza con il Movimento Cinque Stelle.

“L’alleanza con il M5s – ha sottolineato – io la auspico dal 2013. E’ evidente che per un’alleanza è necessario tagliarsi i ponti alle spalle. E chi è nato è cresciuto nel Pd – ha aggiunto – sa che significa tagliarsi i ponti alle spalle e avere il coraggio di costruire un progetto collettivo che inevitabilmente va oltre le rispettive storie politiche. Ora tocca al M5s fare questo percorso interno, però siamo rispettosi dell’evoluzione e del loro travaglio interno. Sappiamo aspettare sapendo che nelle ultime elezioni Regionali se non ci fosse stato il Pd le regioni sarebbero tutte nelle mani di Salvini e Meloni”.

