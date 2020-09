CALCIO – COPPA ITALIA ECCELLENZA – IL SAN SEVERO BATTE IL SAN MARCO IN LAMIS AL RICCIARDELLI

Gare di andata (rinviata due domeniche fa per la scomparsa del calciatore Rocco Augelli) e tante reti anche in San Severo-San Marco (3-2). Partita subito vibrante: padroni di casa a segno al 7′ con Lamatrice, il pari di Ruggeri poco dopo e al 12′ raddoppia per il San Severo De Vivo. Nella ripresa pareggia Ruggeri per il San Marco al 9′, poi la rete della vittoria dei sanseveresi al 27′ con Romano.

antonio villani