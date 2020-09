SAN SEVERO – MAURO CIPRIANI – IL “PICCOLO GIOTTO” DIVENUTO SCULTORE E I SUOI MAESTRI SANSEVERESI

Il rapporto tra un’artista e il suo linguaggio naturale può essere sostenuto, ostacolato, rimandato, messo in pausa, ma difficilmente cancellato, come prova la storia ed il percorso dello scultore sanseverese Mauro Cipriani, autore di opere presenti in San Severo, come a Foggia, Catanzaro, fino a giungere alla Sante Sede e all’estero. L’ultima opera inaugurata, il busto dell’indimenticato Maestro Tota. Nell’intervista che segue i suoi ricordi e le tappe umane e professionali.

Come nasce il tuo rapporto con la scultura? Sin da piccolo. In qualche modo devo dire grazie a un mio zio paterno, Michele, che si dilettava a dipingere e faceva pupazzi in plastilina o das, ed io lo seguivo ammaliato, fino al giorno che, conquistato dalla statuetta di un messicano, blu e col classico sombrero rosso, non decisi di disfarla e rifarla, per mettermi alla prova. Il risultato fu sorprendente, tanto che mio zio, entusiasta, mi comprò i materiali per i primi lavoretti. Ricordo che mi regalò anche i colori ad olio, così a soli 4-5 anni realizzai un ritratto di Padre Pio su un foglio di carta A3.

Senza sfondo, l’olio assorbito creò una specie di aureola, che in controluce risaltava quasi ad illuminarsi. E’ un’opera che mi è molto cara, e che conservo ancora.

Il rapporto con la figura del Maestro di scuola ed arte per te è importante. Vuoi ricordarci i tuoi riferimenti? Certo. Ricordo con grande affetto il Maestro Germano, insegnante di scuole elementari e scultore, di cui parlerò successivamente, come con grande affetto ricordo i maestri Tartaglione e Tota. Il mio maestro di scuola, Leonardo Tartaglione, a cui devo la vicinanza con il carissimo maestro Tota, scriveva dei racconti, che io illustravo con dei miei disegni a tema. Queste opere venivano poi presentate a Teleradio SanSevero, nelle trasmissioni all’epoca dirette proprio dal maestro Tota, in cui gli stessi racconti venivano letti. Per me bambino era un privilegio e insieme un gioco seguirli nella tv locale. Con grande affetto mi chiamavano Il Piccolo Giotto. Ma ho tanti ricordi che mi legano a queste figure di educatori, figlie di un altro tempo, come ad esempio quella volta che visitammo i presepi viventi, a Torremaggiore, ed io feci uno schizzo che piacque al maestro Tota tanto da premiarmi con un bel gelato – indimenticabile alla guida del suo 128 bianco.



Prima di parlare del tuo busto in ricordo del maestro Tota, ci vuoi raccontare del tuo rapporto col

Maestro d’arte Germano? Il maestro Germano è stato fondamentale per il mio percorso artistico e

posso dire per la mia vita. Ha svolto un ruolo di vero e proprio mentore, iniziandomi alla

consapevolezza profonda dell’arte e del valore insostituibile che questa aveva per me. Anche lui l’ho

conosciuto alle scuole elementari, in un corso complementare di ceramica, dove da subito, come i

maestri Tartaglione e Tota, apprezzò le mie doti artistiche: ed anche per lui ero Il Piccolo Giotto.

Finite le elementari non ci fu altro modo di incontrarci e, successivamente, per vicissitudini

famigliari, mi toccò staccarmi dall’arte e intraprendere un percorso scolastico più pratico. Ma il

maestro Germano non dimenticò mai quel bambino che lavorava la creta con una maestria e

naturalezza sorprendenti, e anche quando io ero ormai studente universitario di legge, mi

cercava attraverso amici e conoscenze. Quando ritornai al suo studio per fargli visita, come

promessogli dopo un incontro casuale, avvenuto a distanza di anni, il fuoco dell’arte mai sopito in

me si riaccese e un pò alla volta iniziati a creare di nuovo, fino a realizzare, su indicazione dello

stesso maestro, un busto raffigurante mio padre. Quando papà lo vide, tolto il lenzuolo che lo

copriva, si commosse e insieme capì che quella era la mia strada, il mio destino. Lasciata la facoltà

di giurisprudenza mi iscrissi così ai Beni Culturali di Perugia, con indirizzo storico artistico e,

prendendo anche il titolo di Maestro d’Arte (a cui in passato avevo rinunciato), iniziai a fare mostre

in Italia e all’estero e a lavorare in proprio. Col maestro Germano ci vedevamo poco, ma siamo

sempre rimasti legati. Tutte le volte che potevo andavo al suo studio a trovarlo, e sono stato davvero

lieto di collaborare in molti dei suoi ultimi lavori, come all’ultimazione della formella di San Rocco,

seguendo il suo stile, per il portale della chiesa Croce Santa di San Severo. Tra le mie opere più care

vi è proprio il Monumento dedicato alla memoria del Maestro Matteo Germano, raffigurante lo

scultore e sito sul piazzale antistante la Biblioteca Comunale di San Severo: monumento che ho

progettato e presentato personalmente all’amministrazione, in segno di gratitudine verso il maestro,

per la stima e l’incoraggiamento datimi; serviti a rimettermi sui miei passi da aritsta.



Il 12 settembre scorso inaugurata l’opera in memoria del maestro Tota. Come nasce l’idea di un

busto? L’Amministrazione Comunale voleva omaggiare il maestro Tota, su richiesta anche della

Fondazione Terra Mia, che gli aveva già assegnato il Premio “Tiberio Solis”, e Vito, il figlio del

maestro, che aveva visto il busto del maestro Germano e quello nella casa di riposo Concetta

Masselli, di Monsignor Farulli, mi chiamò proponendomi un’opera simile per il maestro Tota.

Accolta l’iniziativa, iniziai a realizzarla studiando diverse fotografie e profili del maestro Tota,

anche distanti nel tempo, per maturare l’immagine interiore che poi ho sviluppato manualmente

sull’argilla, dandogli la prima e fondamentale forma, plasmata inseguendo i tratti ma anche

l’espressione caratteristica del maestro, con l’obiettivo di fondo di rappresentarne l’animo.





Ci descrivi brevemente l’iter creativo che porta ad una scultura? Il percorso creativo che porta alla

realizzazione dell’opera finale, in scultura è complesso. Sintetizzando, dopo aver interiorizzato la

figura, si passa alla sua genesi su argilla, realizzando la raffigurazione di base, che viene creata e

levigata a mano, con l’ausilio anche di attrezzi per scultura. Da qui si ricava il calco su gomma

siliconica, riproducendo un secondo modello in cera il quale verrà ricoperto di terra refrattaria e

messo in un forno e a cui seguirà la successiva colatura in bronzo, realizzata in fonderia. Sul bronzo

si creeranno successivamente patine per il colore finale e la protezione. Il resto lo farà il pubblico,

con l’attenzione e il rispetto per le personalità della propria terra.



Un legame, quello di Mauro Cipriani con l’arte, che nulla ha reciso e che continua ricco di progetti,

opere e riconoscimenti, anche al di là del nostro territorio.



Per conoscere le opere e le attività dello scultore è possibile visitare la pagina Facebook dedicata.

Segue breve biografia dell’artista.

