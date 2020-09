SAN SEVERO – Un anno con la “Laudato sì”. Cammino annuale diocesano a cinque anni dalla “ LAUDATO SI’” di papa Francesco. Le dichiarazioni di Mons. Checchinato, vescovo della diocesi

Un anno con la “Laudato sì”

Cammino annuale diocesano a cinque anni dalla “ LAUDATO SI’” di papa Francesco. Le dichiarazioni di S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di San Severo.

« “Laudato si’ mi Signore per sora nostra madre terra” cantava san Francesco.

Ce l’ha ricordato papa Francesco cinque anni fa, regalando a tutta la famiglia umana quest’Enciclica in cui ci ricorda che: “Questa nostra sorella protesta per il male che le provochiamo a causa del suo irresponsabile uso e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei”.

Da fratelli maggiori del creato siamo cresciuti pensando di esserne i proprietari e dominatori autorizzati, a saccheggiarla, in nome di una non ben definita superiorità,

I giovani, prima ancora di noi adulti, hanno raccolto la sfida lanciata da Francesco con i loro “Fridays for Future” (scioperi scolastici per il clima) un movimento che rivendica la difesa della Terra.

Ora, anche la Diocesi di San Severo su suggerimento di “La Tenda” (laboratorio biblico promosso dalla Diocesi di San Severo; spazio aperto a tutti coloro che vogliono condividere Vita e Parola) propone, in quest’anno dedicato alla “Laudato Si”, un cammino di riflessione e di rilettura dialogata, fatto di tre momenti:

1. “Tu…Noi…Dio…Terra…tutto è interconnesso”, una lettura biblica con Maria Soave Buscemi, il 4 ottobre alle ore 09,00, presso il salone della Parrocchia della Divina Provvidenza, in Piazza del Papa in San Severo*.

2. “La radice umana della crisi ecologica”, a febbraio 2021.

3. “Una ecologia integrale”,nella primavera inoltrara del 2021».

Le conclusioni del Pastore della Diocesi.

«I posti consentiti secondo le disposizioni per contenere l’emergenza da coronavirus saranno di un massimo di 150. Questo comunicato stampa è anche invito a chi legge ad intervenire il prossimo 4 ottobre per progettare insieme, società civile e comunità ecclesiale, la costruzione di un mondo armonioso, solidale e condiviso, perché come Francesco di Roma crediamo che “L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune”».



San Severo 29 settembre 2020

santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli.



