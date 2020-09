FOGGIA – IL 3 OTTOBRE AGATA inMOB

L’Associazione Agata per sostenere Europa Donna Italia nel suo lavoro quotidiano per le donne operate al seno, per la campagna di sensibilizzazione per l’istituzione del 13 ottobre come Giornata Nazionale del Tumore al Seno metastatico, ha deciso di realizzare un flash mob. L’Ufficio della Consigliera di Parità e la Provincia sostengono l’iniziativa ospitandola presso il cortile interno di Palazzo Dogana il giorno 3 ottobre alle ore 17.00. La partecipazione all’evento deve essere annunciata tramite prenotazione.

Tutta l’ organizzazione sarà improntata al rispetto delle norme anti – covid.