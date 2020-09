SAN SEVERO – DA GIOVEDI’ 1 OTTOBRE LA FESTA DEI NONNI & NIPOTI 2020 – I NONNI SONO UN TESORO (PAPA FRANCESCO)

Anche quest’anno La CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, con il sostegno del COMUNE DI SAN SEVERO – ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, in collaborazione con numerose associazioni cittadine e del territorio, dà vita alla festa dei “Nonni & Nipoti”. La variegata rassegna, con numerosi eventi, è in programma da giovedì 1 ottobre e si protrarrà sino a lunedì 5 ottobre 2020.

“Il mondo si fa a più mani” ha detto Leonardo Becchetti che ha diretto il Festival dell’economia civile appena concluso. San Severo si è allenata in questo lavoro a più mani già da parecchi anni. La Consulta delle Associazioni con il direttivo e l’Assessorato alle Politiche Sociali, su sollecitazione dell’Associazione Antea e grazie all’adesione di tante altre Associazioni del territorio, nonostante le tante difficoltà dovute alla crisi che ha prodotto il Covid 19, il virus che ha messo a nudo le tante fragilità che riempiono le nostre esistenze ed ancora di più quelle degli anziani, ha sfidato abbastanza e ha superato la prova mettendo in moto le energie, motore nascosto della nostra città. La fiducia conquistata ha prodotto con sorprendente velocità un programma attraente e dignitoso, grazie alla costante collaborazione dell’Azione Cattolica, Pastorale della Salute, Parrocchia della Divina Provvidenza che hanno collaborato per costruire un mosaico con eventi interessanti sul valore dei Nonni e dei Nipoti.

Il Papa dice: “I nonni sono un tesoro”, un pensiero semplice, essenziale tutto da sperimentare giorno dopo giorno. Il programma approntato gira attorno a loro, dalla proposta del 1 ottobre, sul tema del cibo come strumento di unione tra generazioni, alla celebrazione eucaristica in programma venerdì 2 ottobre, al ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza al C.O.C. per il servizio offerto durante il lockdown. L’esperienza fatta negli anni precedenti del set fotografico è stata riproposta con una inderogabile raccomandazione, che facciano la foto con la mascherina, per poi andare assieme a mangiare un gelato offerto dalla Confcommercio. L’evento si terrà domenica 4 ottobre nel Foyer del teatro Comunale Giuseppe Verdi.

Molto ricca anche la giornata del lunedì 5 ottobre con il laboratorio di sartoria con i nonni, nella mattinata, una proposta che rientra nel progetto Made in San Severo, al Convegno del pomeriggio “La salvaguardia dei nonni dal Covid19 quale ricchezza sociale” con la presenza di due pneumologi, dr. Emmanuele Tupputi e dr.ssa Vittoria Costa a cui va la nostra gratitudine per la generosa disponibilità.

Si sollecita anche la cittadinanza a prendere parte agli eventi previsti, nell’osservanza scrupolosa delle regole di sicurezza previste dalle normative ANTI COVID – 19.

SAN SEVERO, 30 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo