SAN SEVERO – DECRETO DEL SINDACO MIGLIO: REVOCATE LE NOMINE E LE DELEGHE ASSESSORILI, AZZERAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

DECRETO DEL SINDACO MIGLIO: REVOCATE LE NOMINE E LE DELEGHE ASSESSORILI, AZZERAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Con proprio decreto n.21 in data 28 settembre 2020, il Sindaco Francesco Miglio ha provveduto alla REVOCA NOMINE E DELEGHE ASSESSORI COMUNALI – AZZERAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE. Con tale decreto il Sindaco ha revocato, con effetto immediato, il proprio precedente decreto n.47 del 15.07.2019 con il quale aveva provveduto a nominare n. 7 Assessori Municipali tra cui il Vice Sindaco.

Il decreto di azzeramento si è reso necessario – si legge nel Decreto – perché in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che richiede una rivisitazione complessiva degli assetti di governo nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione amministrativa. Il Sindaco Miglio ha, pertanto, ritenuto di dover procedere all’azzeramento della Giunta attualmente in carica mediante la revoca della nomina e delle relative deleghe conferite ai componenti della stessa, dando atto che tale revoca si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative a seguito di verifica politica e che non si tratta di atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato oltre che da valutazioni politiche anche a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico. La revoca del precedente Decreto n.47 del 15.07.2019 è con effetto immediato. Il Sindaco si è riservato di nominare la nuova Giunta Comunale con successivo e separato provvedimento. Nelle more della nomina della nuova Giunta restano provvisoriamente in capo al Sindaco le deleghe per le materie precedentemente attribuite agli assessori revocati.

SAN SEVERO, 30 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo