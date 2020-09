SAN SEVERO – Le dirette dell’Orsa, venerdì 2 ottobre FRANCESCO MAGGIO presenta POST ECONOMIA L’utopia possibile di una società più giusta

Le dirette dell’Orsa

venerdì 2 ottobre alle 19 sulla pagina Facebook della libreria Orsa Minore

FRANCESCO MAGGIO

presenta

POST ECONOMIA

L’utopia possibile di una società più giusta

(Armando Editore 2020)

intervengono

Carla Bonfitto e Giuseppe Calabrese

Aspirare a una società più giusta, ridurre le disuguaglianze, rimettere al centro l’uomo e la sua dignità nelle dinamiche economiche è un’utopia? Sono ancora in molti a sostenerlo, chi perché trae indubbi vantaggi dallo status quo, chi per pigrizia intellettuale, chi ancora (come gran parte degli economisti) perché rimane ostinatamente ancorato a paradigmi culturali ormai superati. In questo libro l’Autore, sfatando i principali falsi miti che ancora dominano il discorso economico e non risparmiando critiche non solo agli economisti ma anche ai vari detentori del potere in ambito finanziario, imprenditoriale, politico e del Terzo settore, spiega perché sia necessario e come sia possibile costruire una post economia, in cui tornino protagoniste le persone con la loro umanità, i loro bisogni e i loro sogni

Francesco Maggio, economista e giornalista di origini sanseveresi, già ricercatore a Nomisma e a lungo collaboratore de Il Sole24Ore, da molti anni si occupa dei rapporti tra etica, economia e società civile. Tra i suoi libri: I soldi buoni, Nonprofit (con G.P. Barbetta), Economia inceppata, La bella economia, Bluff economy.