FOGGIA – Carla Costantino (CISL): “Fiscalità di vantaggio è una dimostrazione di attenzione anche per la Capitanata, ma ora si attivi il sistema di finanziamenti per infrastrutture, rete commerciale e legalità per le imprese”

Comunicato Stampa

“Fiscalità di vantaggio è una dimostrazione di attenzione anche per la Capitanata, ma ora si attivi il sistema di finanziamenti per infrastrutture, rete commerciale e legalità per le imprese” – Così Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia

“L’introduzione della fiscalità di vantaggio è una misura utile, è un primo segnale di attenzione per le imprese del territorio di Capitanata per favorire la tenuta occupazionale. Certo è un piccolo rivolo di acqua in un deserto di assetati e da solo non basta”

Commenta così Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia, il provvedimento del Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.

“La Daunia ha bisogno di un cambio di passo deciso degli interventi istituzionali centrali, perché l’emergenza economica e finanziaria creata dal momento pandemico ha acuito le ferite sommando la crisi ai problemi esistenti, primo tra tutti quello della mancanza di lavoro e della perdita dei posti esistenti. Credo che ci sia bisogno di un sistema completo, reale ed attuabile di interventi che sia in grado di garantire la sopravvivenza di piccole, medie e grandi imprese che operano nel territorio del foggiano. Non va più rinviata la partita degli investimenti infrastrutturali, della creazione di progetti mirati di commercializzazione, di azioni che possano garantire sia il respiro finanziario, sia la qualità dell’impresa. Non va tralasciata l’importanza di intervenire nello snellimento della macchina burocratica delle amministrazioni, così come il flusso del Recovery Fund va intercettato con una logica di interventi condivisi, che sia in grado di garantire trasparenza e legalità. Abbiamo da vincere tante battaglie per la sopravvivenza del territorio – prosegue Carla Costantino – e alle azioni decise di contrasto all’illegalità e alle irregolarità contrattuali vanno aggiunti i fondi per uscire dal deserto e rendere davvero incisive le alleanze tra istituzioni e forze sociali. Va benissimo la fiscalità di vantaggio, ma che sia solo un primo e piccolo tratto della strada che dobbiamo percorrere.”