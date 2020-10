SAN SEVERO – Da oggi sei nuovi agenti di Polizia Locale: hanno prestato giuramento a Palazzo Celestini

Sobria cerimonia questa mattina presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale.

Il Sindaco Francesco Miglio, il Segretario Comunale Vito Tenore ed il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco, il Dirigente con delega alla Polizia Locale Benedetto di Lullo, ed altri funzionari comunali hanno accolto i sei nuovi agenti di Polizia Locale, risultati vincitori del relativo concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato al Comune di San Severo.

I sei nuovi agenti hanno prestato solenne giuramento con la formula prevista in queste circostanze. Da oggi sono entrati in servizio presso il Corpo di Polizia Locale i neo dipendenti: Luigi Piano, Giuseppe Cafora, Lorenzo Bellapianta, Ivan Carducci, Luigi Cantarini, Maria Iacoviello.

“Salutiamo con particolare soddisfazione l’ingresso in servizio – ha detto il Sindaco Miglio – dei sei nuovi assunti che da oggi sono dipendenti del Comune di San Severo in forza al Comando della Polizia Locale. La stagione dei concorsi al Comune di San Severo ha raggiunto un’altra tappa significativa del suo percorso già avviato da tempo e che prevede in tempi rapidi l’assunzione di altre figure professionali chiamate a sostituire i tanti dipendenti che in questi anni sono andati in quiescenza. Ai giovani che oggi cominciano il loro rapporto con la Polizia Locale auguro buon lavoro, con la consapevolezza che il potenziamento dell’organico non potrà che giovare alla collettività intera”.

SAN SEVERO, 1 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo