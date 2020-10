SAN SEVERO – Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero Comunale dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021.

Con propria ordinanza sindacale il Sindaco Francesco Miglio, tenendo conto anche delle misure anti COVID 19, ha disposto i nuovi orari di apertura e chiusura del cimitero comunale.

A decorrere da oggi giovedì 1 ottobre 2020 e sino al prossimo 30 settembre 2021 il Cimitero osserverà il seguente orario di apertura e chiusura.

Dal 01.10.2020 al 28.02.2021:

tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con eccezione del periodo compreso tra il 19.10.2020 al 08.11.2020, durante il quale il Cimitero sarà aperto dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

Il pomeriggio dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Dal 01.03.2021 al 30.09.2021:

Tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

Il pomeriggio dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Per i disabili autorizzati all’utilizzo del mezzo (muniti di regolare tagliando identificato per il trasporto di persone diversamente abili) è consentito l’ingresso con il seguente orario:

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Occorre precisare che con Ordinanza sindacale n. 149 del 28/09/2020 è stato disposto, sino a diverse disposizioni in materia, l’uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all’aperto e comunque ove non è possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

SAN SEVERO, 1 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo