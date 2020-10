FOGGIA – AL VIA IL 5 OTTOBRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA

Inizia il 5 ottobre il servizio di assistenza specialistica e per l’inclusione scolastica, rivolto agli studenti diversamente abili, che vedrà intressati 66 istituti, 300 educatori e 510 alunni. Gli educatori dislocati presso le scuole svolgeranno attività di supporto all’autonomia ed alla comunicazione.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha espresso grande soddisfazione per i tempi di inizio del servizio, tali da garantire il diritto di tutti gli alunni alla frequenza sin dai primi giorni di scuola.

Il Presidente Gatta ha dichiarato, tra l’altro, che nel caso di una recrudescenza della pandemia la Provincia di Foggia è già pronta, di concerto con gli Istituti scolastici e gli operatori di riferimento, a garantire anche in modalità a distanza, la continuità dell’assistenza specialistica che è indispensabile agli studenti per il proseguimento del percorso formativo e di apprendimento, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal MIUR.