Trump e la moglie Melania positivi al coronavirus

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al coronavirus. Lo annuncia lo stesso Trump su twitter: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”. La coppia presidenziale si era ritirata in quarantena alcune ore fa, dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva.

(ITALPRESS).