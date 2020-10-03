SAN SEVERO – ARCANGELI ED ANGELI IN QUESTI GIORNI (DAL 29  SETTEMBRE al 2  OTTOBRE) SONO PARTICOLARMENTE PRESENTI NEI NOSTRI CALENDARI…

di ·

177 visualizzazioni
ARCANGELI ED ANGELI IN QUESTI GIORNI (DAL 29  SETTEMBRE al 2  OTTOBRE) SONO PARTICOLARMENTE PRESENTI NEI NOSTRI CALENDARI…
 
SEMPRE PRESENTI, IN VERITÀ,  IN OGNI  ISTANTE DELLA NOSTRA  ESISTENZA, ACCANTO AD OGNUNO DI NOI, CREDENTE O NON. 
PER QUESTA IMPORTANTE RICORRENZA, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTATA DAL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENRICO PENNACCHIO, E LE FORZE DELL’ORDINE SI SONO RITROVATI NEL SANTUARIO DELLA  VERGINE DEL SOCCORSO. 
SI È SVOLTA UNA CELEBRAZIONE EUCARISTICA, PRESIEDUTA DAL VESCOVO GIOVANNI CHECCHINATO IN ONORE DEI SANTISSIMI ARCANGELI GABRIELE, MICHELE E RAFFAELE.
 
A SAN MICHELE, PROTETTORE DELLE FORZE DELL’ORDINE, SONO STATI “AFFIDATI” TUTTI GLI AGENTI CHE OPERANO PER ASSICURARE LEGALITÀ E SICUREZZA AI CITTADINI. 
 
SABRINA VIGLIONE CAVALIERE

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento